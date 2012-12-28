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В России
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сегодня, 14:50
Полицейские зажгли гигантский костер из конопли возле Новокузнецка
Заросли наркосодержащего растения нашли на железнодорожной станции.
— С помощью сельскохозяйственной техники транспортные полицейские ликвидировали обнаруженные растения на общей площади почти три гектара, — рассказали в транспортной полиции Кузбасса.
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