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В России
91
сегодня, 12:37

В РФ подготовили сборник правил поведения для жен участников СВО

В России разработали специальную памятку для жен участников спецоперации на Украине.

В сети распространяется памятка с советами для жен участников спецоперации. В ней рассказывается, что и как говорить супругу и как поддержать его в трудных ситуациях, — пишет «Газета.Ru» со ссылкой на документ.

Эксперты разработали руководство с рекомендациями для женщин, чьи мужья участвуют в специальной военной операции. В этом документе содержатся советы о том, как поддерживать своего партнера в сложные моменты и как правильно вести с ним разговоры.

В создании памятки приняли участие восемь психологов. Впервые она была представлена на закрытой встрече в Татарстане, посвященной поддержке российских бойцов.

Женщинам в первую очередь рекомендуют быть внимательнее к супругам, поддерживать его хобби, стараться избегать конфликтных ситуаций и активно вовлекать в семейные дела.

Также женам советуют обращать внимание даже на незначительные изменения в настроении мужей и при необходимости менять тему разговора.

— Дайте ему время заново привыкнуть к дому, семье, детям. Постарайтесь дать ему пространство для переживаний, но не оставляйте его в полном одиночестве, — рассказали авторы рекомендаций.

В отдельном разделе содержится список действий, от которых женщинам следует воздерживаться. Среди них — не подходить к мужу неожиданно, не задавать ему вопросы о службе и избегать критики, — говорится в памятке.
СВО
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