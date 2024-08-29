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Мать погибшего 15-летнего Никиты: «За неделю после смерти сына со мной так и не связался дознаватель»
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В России
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сегодня, 12:37
В РФ подготовили сборник правил поведения для жен участников СВО
В России разработали специальную памятку для жен участников спецоперации на Украине.
Эксперты разработали руководство с рекомендациями для женщин, чьи мужья участвуют в специальной военной операции. В этом документе содержатся советы о том, как поддерживать своего партнера в сложные моменты и как правильно вести с ним разговоры.
В создании памятки приняли участие восемь психологов. Впервые она была представлена на закрытой встрече в Татарстане, посвященной поддержке российских бойцов.
Женщинам в первую очередь рекомендуют быть внимательнее к супругам, поддерживать его хобби, стараться избегать конфликтных ситуаций и активно вовлекать в семейные дела.
Также женам советуют обращать внимание даже на незначительные изменения в настроении мужей и при необходимости менять тему разговора.
— Дайте ему время заново привыкнуть к дому, семье, детям. Постарайтесь дать ему пространство для переживаний, но не оставляйте его в полном одиночестве, — рассказали авторы рекомендаций.
В отдельном разделе содержится список действий, от которых женщинам следует воздерживаться. Среди них — не подходить к мужу неожиданно, не задавать ему вопросы о службе и избегать критики, — говорится в памятке.
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