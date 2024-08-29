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В России
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сегодня, 11:52

Депутаты предлагают сделать выходным днем 1 сентября для работающих родителей

Согласно планируемым нововведениям, родители первоклассников смогут получить освобождение от работы, чтобы поучаствовать в торжественной линейке, приуроченной к празднованию Дня знаний.

В России для одной категории населения захотели сделать выходным днем 1 сентября. Речь идет о работающих родителях, — пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на инициативу группы депутатов Госдумы.

Согласно предложению парламентариев, приуроченный ко Дню знаний выходной должен быть оплачиваемым для родителей первоклассников, — передает Lenta.ru.

«Родителям первоклашек это даст право на освобождение от работы на время участия в торжественной линейке, приуроченной к празднованию Дня знаний», — считают инициаторы проекта.

В случае принятия новой нормы ее намерены закрепить в Трудовом кодексе.

В 2024 году линейку для школьников проводят 2 сентября, поскольку традиционное 1 сентября выпадает на воскресенье.
выходные
праздники
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