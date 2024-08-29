Депутаты предлагают сделать выходным днем 1 сентября для работающих родителей

Согласно планируемым нововведениям, родители первоклассников смогут получить освобождение от работы, чтобы поучаствовать в торжественной линейке, приуроченной к празднованию Дня знаний.