Правительство и ЦБ РФ готовят совместный план по борьбе с инфляцией

Власти договариваются об охлаждении спроса на новые займы по трем видам заемщиков: госкомпаниям и компаниям с госучастием, получателям кредитов с субсидированной ставкой и розничному сектору.