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В России
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сегодня, 10:57

Правительство и ЦБ РФ готовят совместный план по борьбе с инфляцией

Власти договариваются об охлаждении спроса на новые займы по трем видам заемщиков: госкомпаниям и компаниям с госучастием, получателям кредитов с субсидированной ставкой и розничному сектору.

Правительство и Центробанк России планируют подготовить совместный план по борьбе с инфляцией и обсуждают меры, которые необходимо предпринять для остановки роста цен, — пишут «Ведомости» со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника и источники, близкие к обеим сторонам дискуссии.

В том числе власти ищут способы замедлить рост кредитования, которое растет даже в условиях высокой ключевой ставки. Пока планируется сделать упор на охлаждение спроса для трех видов заемщиков — это госкомпании и компании с участием государства, получатели кредита с субсидированной ставкой и розничный сектор. Для каждого планируются отдельные меры.

В первом случае рост заимствований связан с ожиданием бюджетной поддержки как самих предприятий, так и банков, которые полагают, что кредиты в любом случае вернут. Субсидии также завязаны на государственной помощи, а спрос в розничном секторе обусловлен ожиданием дальнейшего ухудшения ситуации с инфляцией и лояльным отношением банков.

Для охлаждения предлагается заставить банки изменить подходы к оценке финансового состояния госкомпаний и граждан, а также пересмотреть меры поддержки в формате субсидий малого и среднего бизнеса, аграриев и экспортеров.

Эта тема обсуждалась на совещании по экономическим вопросам президента с членами правительства и председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной 26 августа. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание участников встречи, что кредитование и инфляция продолжают расти, несмотря на повышение ключевой ставки. «Очень важно, чтобы бурное развитие финансового сектора не вело к негативным последствиям, – тонкая вещь», – отметил глава государства. Российский лидер призвал правительство и ЦБ усилить координацию действий по снижению инфляции.
инфляция
экономика
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