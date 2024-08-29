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В России
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сегодня, 10:57
Правительство и ЦБ РФ готовят совместный план по борьбе с инфляцией
Власти договариваются об охлаждении спроса на новые займы по трем видам заемщиков: госкомпаниям и компаниям с госучастием, получателям кредитов с субсидированной ставкой и розничному сектору.
В том числе власти ищут способы замедлить рост кредитования, которое растет даже в условиях высокой ключевой ставки. Пока планируется сделать упор на охлаждение спроса для трех видов заемщиков — это госкомпании и компании с участием государства, получатели кредита с субсидированной ставкой и розничный сектор. Для каждого планируются отдельные меры.
В первом случае рост заимствований связан с ожиданием бюджетной поддержки как самих предприятий, так и банков, которые полагают, что кредиты в любом случае вернут. Субсидии также завязаны на государственной помощи, а спрос в розничном секторе обусловлен ожиданием дальнейшего ухудшения ситуации с инфляцией и лояльным отношением банков.
Для охлаждения предлагается заставить банки изменить подходы к оценке финансового состояния госкомпаний и граждан, а также пересмотреть меры поддержки в формате субсидий малого и среднего бизнеса, аграриев и экспортеров.
Эта тема обсуждалась на совещании по экономическим вопросам президента с членами правительства и председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной 26 августа. Президент РФ Владимир Путин обратил внимание участников встречи, что кредитование и инфляция продолжают расти, несмотря на повышение ключевой ставки. «Очень важно, чтобы бурное развитие финансового сектора не вело к негативным последствиям, – тонкая вещь», – отметил глава государства. Российский лидер призвал правительство и ЦБ усилить координацию действий по снижению инфляции.
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