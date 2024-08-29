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В России
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сегодня, 10:03
Врач советует греть горох из банки для избежания заболевания ботулизмом
Соблюдение простых правил безопасности при употреблении консервированных продуктов может значительно снизить риск возникновения серьезных проблем со здоровьем.
По его словам, каждый, кто покупает горошек в банке, должен быть готов к тому, что его употребление закончится летальным исходом из-за того, что в нем может содержаться провоцирующий ботулизм токсин.
«Никакой гарантии никто вам не даст — ни бог, ни царь, ни герой. Никакой. Шанс — он маленький, но есть», — заявил доктор.
Специалист отмечает: понять, есть ли опасный ботулотоксин в продукте, не может ни производитель, ни потребитель. Чтобы избежать ботулизма, Мясников посоветовал россиян греть любые консервы, так как высокая температура уничтожает опасное для жизни вещество, — пишет «Lenta.ru».
Ранее Мясников прокомментировал вспышку ботулизма в России. Он призвал россиян отказаться от готовой еды в пользу приготовленной дома, чтобы избежать заражения токсином, провоцирующим заболевание.
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