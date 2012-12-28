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сегодня, 18:07

Курсы и тренинги блогеров проверят по стандартам образования РФ

Блогеров и коучей могут заставить разрабатывать и утверждать свои курсы и тренинги по государственным стандартам российского образования. Это следует из ответа Рособрнадзора представителю рабочей группы Госдумы по совершенствованию законодательства в блогосфере, первому зампреду по просвещению Яне Лантратовой по итогам обсуждения вопросов проблемы с информационным бизнесом. С документом ознакомились «Известия».

«Обсуждаемые образовательные программы не подлежат государственнои‌ аккредитации, а, следовательно, форма удостоверении‌ и дипломов, которые выдают организации и индивидуальные предприниматели, утверждаются ими самостоятельно. Однако в сети Интернет очень часто встречается информация о том, что тот или инои‌ инфоблогер выдает документы государственного образца», — говорится в документе.

Также в ведомстве отмечают, что участились случаи, когда организации или индивидуальные предприниматели для повышения престижа в своем фирменном наименовании используют слова «институт», «университет», «академия», что нередко вводит в заблуждение граждан об уровне реализуемых образовательных программ и качестве предоставления образования.

«Сегодня мы совместно с Рособрнадзором разрабатываем проект регулирования сферы инфобизнеса. Рособрнадзор поддержал наши предложения в части введения обязательных лицензий для блогеров, осуществляющих образовательные услуги. Более того, даже предложил расширить данный законопроект. Например, законодательно закрепить ведение реестра физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, имеющих право вести соответствующие тренинги и семинары с указанием определенной области», — пояснила «Известиям» Яна Лантратова.

образование
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