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В России
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сегодня, 18:06

В России предлагают ввести цифровую маркировку чая

Общественники выступили за введение в России маркировки чая после неоднократных случаев с выявленными пестицидами в продукции крупных производителей. С предложением распространить цифровой контроль на такие товары обратился в Минпромторг и к главе кабмина Михаилу Мишустину зампред общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов. С документами ознакомились «Известия».

«Хотим обратить ваше внимание на ситуацию с содержанием пестицидов в некоторых продовольственных товарах. К сожалению, в настоящее время зависимость производителеи‌ чая от импортного сырья приводит к тому, что на отечественный потребительский рынок попадает продукция со следами пестицидов, чье влияние на организм не изучено, а применение не нормировано», — говорится в письмах.

В них отмечается, что пестициды потенциально токсичны для человека, а степень их влияния зависит от количества, времени употребления, состояния организма и других факторов. Главная опасность в том, что при регулярном воздействии они могут вызвать канцерогенные, мутагенные, аллергенные последствия для организма. Особенно вредны химикаты для детей, подростков, пожилых людей, а также людей с ослабленным организмом, отмечает общественник.

«Ситуация не может быть признана допустимой и требует принятия ряда неотложных мер», — подчеркивает он, предлагая ввести в отношении чая систему маркировки и прослеживаемости, которая позволит оперативно выявлять и блокировать реализацию продукции, произведенную с нарушением установленных требовании‌.
Кроме того, в ОПИ считают необходимым ввести в России регистрацию пестицидов, которые применяются в странах-поставщиках сырья для производства чая, включая проведение всех предусмотренных экспертиз, определив допустимое наличие тех или иных веществ и обозначив нормы их концентрации в чае и инои‌ сельхозпродукции.
В комитете Госдумы по охране здоровья считают, что маркировка поможет обезопасить потребителей.

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