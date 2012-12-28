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В России
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вчера, 17:44
Минздрав Кузбасса сообщил о старте вакцинации от гриппа
В медицинские организации завезли три вида вакцин, 148 900, 118 980 и 76 490 доз соответственно.
В министерстве здравоохранения региона призвали поставить прививки самым уязвимым к вирусу гражданам – пожилым людям и детям.
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