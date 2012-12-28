Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецкой области объявлена воздушная опасность
Происшествия
Женщина-водитель «Рено» перегородила проезд по мосту
Происшествия
«В страшной аварии я потеряла единственного сына»: мать погибшего 17-летнего липчанина ищет очевидцев ДТП
Происшествия
На четырех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Развлекательная программа в День знаний все-таки состоится
Общество
Женщина не справилась с управлением и врезалась на своем «Мерседесе» в дерево
Происшествия
В Грязинском районе простились с погибшим на СВО земляком
Общество
Проломившему лоб женщине-пешеходу водителю грозит до двух лет лишения свободы
Происшествия
Дерево упало на машину в центре Липецка
Происшествия
Уголовное дело по жуткой аварии с семью пострадавшими передано в суд
Происшествия
Читать все
Липчанка фиктивно зарегистрировала у себя украинцев и была осуждена по уголовной статье
Общество
Выживший водитель разорвавшейся «Нексии» ответит за гибель своих пассажиров
Происшествия
Ельчанина оштрафовали на 30 000 рублей за дискредитацию вооруженных сил России
Происшествия
Липчане недовольны ремонтом лестниц к Каменному логу, мэрия утверждает, что причин для беспокойства нет
Общество
На четырех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: воздушная опасность, везучие женщины-водители и праздник все-таки будет
Общество
Грязинец отсудил у турфирмы 106 000 рублей
Общество
Принтер рисует картины на стенах школы
Общество
Уголовное дело по жуткой аварии с семью пострадавшими передано в суд
Происшествия
В Липецкой области до +33, дождей не предвидится
Погода в Липецке
Читать все
В России
88
сегодня, 16:59

Случаи лихорадки Западного Нила зарегистрированы в 22 регионах

Роспотребнадзор сообщил о незначительном повышении среднемноголетнего уровня заболеваемости лихорадкой Западного Нила в России.

Случаи заражения лихорадкой Западного Нила зарегистрированы в 22 регионах России, показатель заболеваемости на сегодняшний день превысил среднемноголетний показатель на 13%, - заявили в Роспотребнадзоре.

"На сегодняшний день лихорадка Западного Нила зарегистрирована в 22 регионах, при этом в большинстве субъектов регистрируются единичные случаи. Показатель заболеваемости на сегодняшний день составил 0,08 на 100 тыс. населения, что выше среднемноголетнего показателя на 13%. Группами риска по заболеванию являются люди с хроническими заболеваниями и люди старшего возраста", - отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре уточнили, что "в текущем сезоне наблюдается незначительное превышение среднемноголетнего уровня заболеваемости по стране", при этом, как уточнили в ведомстве, важным фактором увеличения выявляемости является то, что с прошлого года значительно усилилась работа в части мониторинговых исследований, - передает "Интерфакс".

В ведомстве добавили, что теплая погода является фактором, увеличивающим период жизнедеятельности кровососущих комаров, распространяющих заболевание.

"В основном лихорадка Западного Нила распространена в странах с жарким климатом, также эндемичными по данной инфекции считаются южные регионы России. Потепление климата способствует увеличению ареала обитания комара, способного переносить лихорадку, - сегодня они встречаются в Центральной части России и Поволжье", - добавили в Роспотребнадзоре.

Лихорадка Западного Нила - инфекционная болезнь, природные очаги которой расположены в более чем 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Симптомы могут включать высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь.
лихорадка Западного Нила
ЛЗН
комары
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru