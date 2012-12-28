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Происшествия
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сегодня, 15:17
Закладчица получила пять лет колонии
У липчанки нашли около 25 граммов наркотиков.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, не позднее 15 октября прошлого года женщина в интернете вступила в сговор с неизвестными и по их указанию забрала предназначенные для розничного сбыта 25,74 грамма наркотической смеси, содержащей в своём составе а-пирролидиновалерофенон.
После этого 0,92 грамма наркотиков женщина поместила в оговоренную «закладку», а оставшиеся 24,82 грамма хранила в кармане своей куртки и в сумке, пока наркотики не изъяли полицейские.
При вынесении приговора суд учёл, что женщина имеет на иждивении малолетнего ребенка, признала вину и раскаялась.
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