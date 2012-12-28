Закладчица получила пять лет колонии

У липчанки нашли около 25 граммов наркотиков.

Октябрьский районный суд приговорил липчанку к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима за покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ).Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, не позднее 15 октября прошлого года женщина в интернете вступила в сговор с неизвестными и по их указанию забрала предназначенные для розничного сбыта 25,74 грамма наркотической смеси, содержащей в своём составе а-пирролидиновалерофенон.После этого 0,92 грамма наркотиков женщина поместила в оговоренную «закладку», а оставшиеся 24,82 грамма хранила в кармане своей куртки и в сумке, пока наркотики не изъяли полицейские.При вынесении приговора суд учёл, что женщина имеет на иждивении малолетнего ребенка, признала вину и раскаялась.