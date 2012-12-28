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19 минут назад

В посольстве РФ заявили об отсутствии угроз для россиян на фоне попытки госпереворота на Мальдивах

Беспорядки на Мальдивах начались после того, как местный банк принял решение ограничить переводы за границу с дебетовых карт с локальной валютой.

Россиянам, находящимся на Мальдивах, ничего не угрожает, обращений не поступало, — рассказали ТАСС в посольстве России в Шри-Ланке и Мальдивской Республике в ответ на просьбу прокомментировать информацию в СМИ о попытке государственного переворота на Мальдивах.

Ранее агентство ANI информировало, что мальдивская полиция начала расследование предполагаемой попытки государственного переворота после приостановки иностранных транзакций Банком Мальдив.

«В настоящее время посольство не наблюдает каких-либо признаков государственного переворота на Мальдивах в его традиционном понимании. Российским гражданам, пребывающим на архипелаге, ничего не угрожает», - сообщили в диппредставительстве, добавив, что обращений от россиян не поступало.

Министерство туризма островного государства в июле сообщало, что Мальдивские острова за первое полугодие 2024 года приняли более 1 млн туристов. Первое место по числу туристов сохраняет Китай, на втором месте Россия.
Мальдивы
госпереворот
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