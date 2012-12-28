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В мире
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19 минут назад
В посольстве РФ заявили об отсутствии угроз для россиян на фоне попытки госпереворота на Мальдивах
Беспорядки на Мальдивах начались после того, как местный банк принял решение ограничить переводы за границу с дебетовых карт с локальной валютой.
Ранее агентство ANI информировало, что мальдивская полиция начала расследование предполагаемой попытки государственного переворота после приостановки иностранных транзакций Банком Мальдив.
«В настоящее время посольство не наблюдает каких-либо признаков государственного переворота на Мальдивах в его традиционном понимании. Российским гражданам, пребывающим на архипелаге, ничего не угрожает», - сообщили в диппредставительстве, добавив, что обращений от россиян не поступало.
Министерство туризма островного государства в июле сообщало, что Мальдивские острова за первое полугодие 2024 года приняли более 1 млн туристов. Первое место по числу туристов сохраняет Китай, на втором месте Россия.
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