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Общество
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сегодня, 14:47
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В Нижнем парке будет опилено около 50 сухих деревьев
Опиловка — плановая. Она не связана со случившимся 25 августа.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, опиловка деревьев в Нижнем парке — плановая, она проводится на территориях культурных пространств города регулярно, и не связана со случившимся 25 августа. Напомним, в минувшее воскресенье у памятника народовольцам на женщину упала часть развалившейся ивы, внешне здоровой снаружи. Женщина была госпитализирована в травматологию больницы «Липецк-Мед» с переломом ребра.
— Опиловка зеленых насаждений была запланирована ранее. В Нижнем парке будет опилено порядка 50 сухих деревьев. Работы по опиловке зелёных насаждений в парках идут регулярно и вне зависимости от времени года, — отменили в мэрии.
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