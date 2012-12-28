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сегодня, 14:34

Эксперт предупреждает о мошенничестве с установкой и заменой счетчиков

Эксперт рассказала, что злоумышленники обращаются к россиянам от лица Россетей и пытаются убедить поставить или заменить приборы учета электроэнергии.

Мошенники с недавних пор начали использовать историю с установкой или заменой счетчиков для взлома аккаунта на Госуслугах, — рассказала РИА Новости куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.

«Недавно мошенники активно начали эксплуатировать легенду о необходимости установки или замены приборов учета электроэнергии (счетчиков). Мошенники от лица Россетей запрашивали у жителей персональные данные и логин от портала Госуслуги», — сообщила Храпунова.

Ранее пресс-служба ВТБ сообщила, что мошенники стали представляться сотрудниками Госархива для получения от граждан доступа к цифровым сервисам. Отмечалось, что мошенники в новой схеме сразу усыпляют бдительность пользователя, используя не имеющую отношения к деньгам государственную организацию, — передает ПРАЙМ.
мошенники
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