«В страшной аварии я потеряла единственного сына»: мать погибшего 17-летнего липчанина ищет очевидцев ДТП
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«В страшной аварии я потеряла единственного сына»: мать погибшего 17-летнего липчанина ищет очевидцев ДТП
В России
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сегодня, 14:34
Эксперт предупреждает о мошенничестве с установкой и заменой счетчиков
Эксперт рассказала, что злоумышленники обращаются к россиянам от лица Россетей и пытаются убедить поставить или заменить приборы учета электроэнергии.
«Недавно мошенники активно начали эксплуатировать легенду о необходимости установки или замены приборов учета электроэнергии (счетчиков). Мошенники от лица Россетей запрашивали у жителей персональные данные и логин от портала Госуслуги», — сообщила Храпунова.
Ранее пресс-служба ВТБ сообщила, что мошенники стали представляться сотрудниками Госархива для получения от граждан доступа к цифровым сервисам. Отмечалось, что мошенники в новой схеме сразу усыпляют бдительность пользователя, используя не имеющую отношения к деньгам государственную организацию, — передает ПРАЙМ.
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