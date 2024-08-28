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сегодня, 13:43

Врач назвала губительный для поджелудочной завтрак

Эндокринолог Диляра Лебедева проинформировала, какой пищи стоит избегать в качестве завтрака, чтобы не навредить здоровью.

Гастроэнтеролог и эндокринолог Диляра Лебедева рассказала, что завтракать нужно утром, через некоторое время после пробуждения, не отодвигая первый прием пищи ближе к обеду. Также плохой вариант — ограничиваться кофе или бутербродом, чем-то сладким. Такой завтрак запускает опасные процессы в организме, — пишет «Российская газета».

«Когда мы не завтракаем, у нас растет в течение дня энергетический долг... В итоге вечером мы приходим домой, и сметаем все на своем пути. Мы переедаем, и это ведет к лишним килограммам, метаболическим нарушениям, сахарному диабету второго типа», — считает врач.

По ее словам, лучшее время для завтрака с точки зрения особенностей функционирования желудочно-кишечного тракта — с 6 до 9 утра.

«Из чего должен состоять полезный завтрак? Чаще всего мы едим какие-то каши, бутерброды. Я считаю, что это неправильно. Потому что утро — время контринсулярных гормонов, которые повышают уровень глюкозы. Когда мы добавляем на завтрак углеводы (каши на молоке, хлеб, много фруктов), то мы дополнительно поднимаем уровень глюкозы, вынуждаем поджелудочную железу вырабатывать еще больше инсулина. В итоге поджелудочная железа дает инсулина больше, чем необходимо. Она не знает, сколько углеводов вы съедите, и выработает с запасом», — объяснила врач.

Безусловно, это негативно сказывается на работе органа и организма в целом. Неслучайно после углеводного завтрака люди отмечают через два часа появление желания перекусить. Кто-то говорит об упадке сил.

Диляра Лебедева отметила, что оптимален низкоуглеводный завтрак.

«Яйца со слабосоленой семгой или другой рыбой, допустим творог (в том числе сырники, запеканки — без сахара), сырые овощи, салат из сырых овощей, зелень. Из напитков — кофе, какао, чай», — перечислила гастроэнтеролог.

здоровье
продукты
завтрак
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