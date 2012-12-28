«В страшной аварии я потеряла единственного сына»: мать погибшего 17-летнего липчанина ищет очевидцев ДТП
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«В страшной аварии я потеряла единственного сына»: мать погибшего 17-летнего липчанина ищет очевидцев ДТП
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Происшествия
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сегодня, 13:32
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Родственница раненого бойца СВО украла с его счета почти миллион рублей
В этом ей помог ничего не подозревавший сын, установивший на телефон бойца банковское приложение.
«По версии следствия, 49-летняя женщина похитила у своего 46-летнего родственника, вернувшегося домой в связи с ранением, более 990 тысяч рублей. Поздно вечером 21 июня, пока мужчина крепко спал, она вытащила из его барсетки и присвоила 22 тысячи рублей. Затем в период с 27 июня по 2 июля женщина, используя мобильное приложение, частями перевела себе с банковского счета родственника 970 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Сейчас родственники уже помирились, участник СВО простил обвиняемую. Но дело всё равно ушло в суд.
В ходе следствия женщина пояснила, что пошла на кражу из-за того, что не имеет постоянного источника дохода. Теперь за два эпизода преступлений (по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ и пунктам «в, г» части третьей статьи 158 УК РФ) ей грозит до шести лет лишения свободы.
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