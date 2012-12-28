Родственница раненого бойца СВО украла с его счета почти миллион рублей

В этом ей помог ничего не подозревавший сын, установивший на телефон бойца банковское приложение.

В Долгоруковском районе направлено в суд уголовное дело о краже с банковского счёта участника СВО 992 тысяч рублей. Мужчина плохо умел обращаться с мобильным телефоном, и приложение «Сбербанк онлайн» по просьбе самого же бойца ему помогал устанавливать сын обвиняемой, но в дальнейшем парень не знал, что с его помощью совершается преступление. Вычислить злоумышленницу было не сложно — деньги поступали прямо к ней на счёт.«По версии следствия, 49-летняя женщина похитила у своего 46-летнего родственника, вернувшегося домой в связи с ранением, более 990 тысяч рублей. Поздно вечером 21 июня, пока мужчина крепко спал, она вытащила из его барсетки и присвоила 22 тысячи рублей. Затем в период с 27 июня по 2 июля женщина, используя мобильное приложение, частями перевела себе с банковского счета родственника 970 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.Сейчас родственники уже помирились, участник СВО простил обвиняемую. Но дело всё равно ушло в суд.В ходе следствия женщина пояснила, что пошла на кражу из-за того, что не имеет постоянного источника дохода. Теперь за два эпизода преступлений (по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ и пунктам «в, г» части третьей статьи 158 УК РФ) ей грозит до шести лет лишения свободы.