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сегодня, 13:32
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Родственница раненого бойца СВО украла с его счета почти миллион рублей

В этом ей помог ничего не подозревавший сын, установивший на телефон бойца банковское приложение.

В Долгоруковском районе направлено в суд уголовное дело о краже с банковского счёта участника СВО 992 тысяч рублей. Мужчина плохо умел обращаться с мобильным телефоном, и приложение «Сбербанк онлайн» по просьбе самого же бойца ему помогал устанавливать сын обвиняемой, но в дальнейшем парень не знал, что с его помощью совершается преступление. Вычислить злоумышленницу было не сложно — деньги поступали прямо к ней на счёт.

«По версии следствия, 49-летняя женщина похитила у своего 46-летнего родственника, вернувшегося домой в связи с ранением, более 990 тысяч рублей. Поздно вечером 21 июня, пока мужчина крепко спал, она вытащила из его барсетки и присвоила 22 тысячи рублей. Затем в период с 27 июня по 2 июля женщина, используя мобильное приложение, частями перевела себе с банковского счета родственника 970 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Сейчас родственники уже помирились, участник СВО простил обвиняемую. Но дело всё равно ушло в суд.

В ходе следствия женщина пояснила, что пошла на кражу из-за того, что не имеет постоянного источника дохода. Теперь за два эпизода преступлений (по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ и пунктам «в, г» части третьей статьи 158 УК РФ) ей грозит до шести лет лишения свободы.
кража
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Комментарии (10)

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Сначала новые
Витек
37 минут назад
А за генеральские миллиарды нужно по жизненно давать а воз и ныне там
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Мудрый
43 минуты назад
Таких нелюдей только за решетку! Будет время подумать и решить,что может надо было работу поискать!
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Лида
сегодня, 15:14
Как просто обмануть доверчивых людей, ещё и рискующих собственной жизнью. Просто позор. Стыдно за таких родственников!
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Я
сегодня, 15:03
Просто нет нормальных слов, человек рисковал своей жизнью, защищая в том числе и её, тюрьма однозначно.
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Александр Н.
сегодня, 14:45
Если нет чувства совести пускай посидит, хотя вряд ли поумнеет.
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Лиза
сегодня, 14:27
Хорошо тётенька пристроилась. Зачем ей работать, когда за чужой счёт можно неплохо пожить.
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мысли в слух
сегодня, 14:00
Таких прощать нельзя. В тюрьме ей место!
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Ссс
сегодня, 13:53
Участник СВО своей кровью заработал эти деньги, а ей все равно, хочется жить красиво, этого не запретишь. Пусть посидит. Вроде бы не молодая, а мозгов нет.
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Лариса
сегодня, 13:42
Ну пусть посидит, там кормят бесплатно
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дядя
35 минут назад
кормят ..как раз за твой налог
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