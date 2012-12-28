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Общество
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сегодня, 12:38
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В Нижнем парке спиливают сухие деревья
25 августа в парке на женщину рухнуло дерево.
Блогеры и урбанисты не раз отмечали, что в Нижнем парке слишком много сухих и опасных деревьев, а также самосева американского клена. А в мэрии Ранее в пресс-службе мэрии сообщили, что с начала года в парках снесены более 1000 сухих деревьев, признав при этом, что Нижний парк самый проблемный — в нем много старых деревьев и болотистая почва.
В Нижнем парке в ближайшее время обещают снести сухие деревья со стороны входа, а затем в глубине его территории. Через пару недель должны быть готовы обновленные акты обследования сухих деревьев.
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