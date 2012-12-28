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сегодня, 12:38
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В Нижнем парке спиливают сухие деревья

25 августа в парке на женщину рухнуло дерево.

В Нижнем парке сегодня спиливают старые и сухие деревья. Липчане связывают эти работы с инцидентом, который произошёл в парке 25 августа, когда у памятника народовольцам на женщину упала часть развалившейся ивы, внешне здоровой снаружи. Женщина была госпитализирована в травматологию больницы «Липецк-Мед» с переломом ребра.

Блогеры и урбанисты не раз отмечали, что в Нижнем парке слишком много сухих и опасных деревьев, а также самосева американского клена. А в мэрии Ранее в пресс-службе мэрии сообщили, что с начала года в парках снесены более 1000 сухих деревьев, признав при этом, что Нижний парк самый проблемный — в нем много старых деревьев и болотистая почва.

В Нижнем парке в ближайшее время обещают снести сухие деревья со стороны входа, а затем в глубине его территории. Через пару недель должны быть готовы обновленные акты обследования сухих деревьев.
дерево
парк
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Комментарии (7)

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Бабка Первая)
сегодня, 14:57
Какой Рэмбо - без каски!)))
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ЖК Нижний
сегодня, 14:22
А не под * ли идет подготовка? Застройку нижнего парка уже начали, это же хорошая локация говорят риэлторы
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Колян
сегодня, 14:18
Наша администрация начинает пилить сухие деревья если упадет рядом стоящее дерево и кого то придавиь. По другому администрация не умеет.
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П.Т.Б
сегодня, 14:07
Мне, что-то, за этого пильщика страшно.
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Местный
сегодня, 13:27
Кто ж подобным образом такие деревья пилит?! Во-первых - абсолютно не по технологии, во-вторых - полнейшее отсутствие техники безопасности, в-третьих - где ограждение места производства работ? Короче, даже деревья в этом граде пилят по-колхозному. Мрак
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Садовод
сегодня, 13:42
Местный, это видимо администрацию выгнали на субботник
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ё
сегодня, 13:26
Ещё одной масштабной реконструкции "Нижний парк" не переживёт!
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