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В России
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сегодня, 12:59

В Ростовской области в результате атаки БПЛА загорелся топливный склад

В Каменском районе Ростовской области в результате атаки беспилотников произошло возгорание на топливном складе.

В Каменском районе после атаки беспилотника начался пожар на топливном складе, - заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По его словам, в инциденте никто не пострадал. Возгорание тушат специалисты из сил экстренного реагирования. Угроза распространения огня на жилые дома отсутствует, - заключил Голубев в своем Телеграм-канале.

Ранее он сообщил, что около 03:00 ночи в Ростовской области было сбито 4 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет.

Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь над Ростовской и Воронежской областями уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
беспилотники
атака
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