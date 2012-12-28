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В России
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сегодня, 12:59
В Ростовской области в результате атаки БПЛА загорелся топливный склад
В Каменском районе Ростовской области в результате атаки беспилотников произошло возгорание на топливном складе.
По его словам, в инциденте никто не пострадал. Возгорание тушат специалисты из сил экстренного реагирования. Угроза распространения огня на жилые дома отсутствует, - заключил Голубев в своем Телеграм-канале.
Ранее он сообщил, что около 03:00 ночи в Ростовской области было сбито 4 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет.
Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь над Ростовской и Воронежской областями уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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