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сегодня, 12:24

В Кировской области дрон атаковал емкость для хранения нефтепродуктов

Пострадавших в результате происшествия нет.

Губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил в своем официальном Телеграм-канале, что был совершен прилет БПЛА в Котельнич. По его словам, беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов.

"Жертв нет. Возгорания нет. Ситуация под контролем. На месте работает глава Котельнича Олег Исмаилов и профильные службы", - добавил глава региона.

Котельнич находится примерно в 1,5 тыс. км от границы с Украиной. Минобороны и кировские власти ранее не сообщали об атаках БПЛА в регионе.

В ночь на 28 августа беспилотниками были атакованы Ростовская и Воронежская области. В Каменском районе Ростовской области произошел пожар на топливном складе. В Воронежской области два населенных пункта эвакуировали из-за падения обломков БПЛА «вблизи взрывоопасных объектов». В соседствующем с Кировской областью Татарстане приостановили работу два аэропорта — Казани и Нижнекамска.
беспилотники
атака
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