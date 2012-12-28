«В страшной аварии я потеряла единственного сына»: мать погибшего 17-летнего липчанина ищет очевидцев ДТП
Уголовное дело по смертельному ДТП на перекрёстке улицы Стаханова и проспекта 60-летия СССР передано в суд
«В страшной аварии я потеряла единственного сына»: мать погибшего 17-летнего липчанина ищет очевидцев ДТП
В России
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сегодня, 12:24
В Кировской области дрон атаковал емкость для хранения нефтепродуктов
Пострадавших в результате происшествия нет.
"Жертв нет. Возгорания нет. Ситуация под контролем. На месте работает глава Котельнича Олег Исмаилов и профильные службы", - добавил глава региона.
Котельнич находится примерно в 1,5 тыс. км от границы с Украиной. Минобороны и кировские власти ранее не сообщали об атаках БПЛА в регионе.
В ночь на 28 августа беспилотниками были атакованы Ростовская и Воронежская области. В Каменском районе Ростовской области произошел пожар на топливном складе. В Воронежской области два населенных пункта эвакуировали из-за падения обломков БПЛА «вблизи взрывоопасных объектов». В соседствующем с Кировской областью Татарстане приостановили работу два аэропорта — Казани и Нижнекамска.
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