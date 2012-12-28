«В страшной аварии я потеряла единственного сына»: мать погибшего 17-летнего липчанина ищет очевидцев ДТП
Уголовное дело по смертельному ДТП на перекрёстке улицы Стаханова и проспекта 60-летия СССР передано в суд
«В страшной аварии я потеряла единственного сына»: мать погибшего 17-летнего липчанина ищет очевидцев ДТП
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Происшествия
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сегодня, 11:58
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57-летняя липчанка по совету сотрудников «Центробанка» и «ФСБ» перевела мошенникам 1,7 миллиона рублей
А 48-летнего мужчину обманули на 220 тысяч рублей при покупке мотоцикла.
А 59-летней липчанке мошенники звонили всего один день с 10 утра до 8 часов вечера. Сотрудники «службы безопасности банка» испугали женщину сомнительными операциями по карте и она перевела злоумышленникам 180 тысяч рублей.
37-летняя женщина 24 августа хотела купить за 25 тысяч рублей телефон. Но оказалось, что сайт — фишинговый. 27 августа покупательница пришла в полицию.
48-летний мужчина собирался купить мотоцикл. С продавцом он общался в популярном мессенджере. После того, как мужчина перевел 220 тысяч рублей, с ним перестали выходить на связь.
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