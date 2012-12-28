57-летняя липчанка по совету сотрудников «Центробанка» и «ФСБ» перевела мошенникам 1,7 миллиона рублей

А 48-летнего мужчину обманули на 220 тысяч рублей при покупке мотоцикла.

Вечером 27 августа в полицию обратилась 57-летняя липчанка, которая четыре дня подряд общалась с сотрудниками «департамента безопасности Центробанка» и «ФСБ». Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, эти собеседники убедили женщину, что все её счета в опасности, и в результате она перевела телефонным мошенникам 1,7 миллиона рублей.А 59-летней липчанке мошенники звонили всего один день с 10 утра до 8 часов вечера. Сотрудники «службы безопасности банка» испугали женщину сомнительными операциями по карте и она перевела злоумышленникам 180 тысяч рублей.37-летняя женщина 24 августа хотела купить за 25 тысяч рублей телефон. Но оказалось, что сайт — фишинговый. 27 августа покупательница пришла в полицию.48-летний мужчина собирался купить мотоцикл. С продавцом он общался в популярном мессенджере. После того, как мужчина перевел 220 тысяч рублей, с ним перестали выходить на связь.