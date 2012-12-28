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сегодня, 11:58
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57-летняя липчанка по совету сотрудников «Центробанка» и «ФСБ» перевела мошенникам 1,7 миллиона рублей

А 48-летнего мужчину обманули на 220 тысяч рублей при покупке мотоцикла.

Вечером 27 августа в полицию обратилась 57-летняя липчанка, которая четыре дня подряд общалась с сотрудниками «департамента безопасности Центробанка» и «ФСБ». Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, эти собеседники убедили женщину, что все её счета в опасности, и в результате она перевела телефонным мошенникам 1,7 миллиона рублей.

А 59-летней липчанке мошенники звонили всего один день с 10 утра до 8 часов вечера. Сотрудники «службы безопасности банка» испугали женщину сомнительными операциями по карте и она перевела злоумышленникам 180 тысяч рублей.

37-летняя женщина 24 августа хотела купить за 25 тысяч рублей телефон. Но оказалось, что сайт — фишинговый. 27 августа покупательница пришла в полицию.

48-летний мужчина собирался купить мотоцикл. С продавцом он общался в популярном мессенджере. После того, как мужчина перевел 220 тысяч рублей, с ним перестали выходить на связь.
мошенничество
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Вадим
сегодня, 15:42
Таковы "простые" люди. Их * повиноваться власти. Причём они властью считают не только фсб или центробанк, они даже управляющую компанию властью считают.
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135
сегодня, 15:32
Странные дела: деньги уходят на счета, которые кто-то где-то должен был открыть, но следов при этом никаких не остаётся и проверок в связи с этим не проводится
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Лиза
сегодня, 14:19
Эта тема уже надоела. У нас бестолковых людей полно, сколько им не говори и не предупреждай, они всё равно будут отвечать на незнакомые номера, перечислять свои деньги неизвестно кому, а потом бегут в полицию.
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Ч
сегодня, 13:18
" Включите мозги " , а если они отсутствуют , эти мозги .
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гость
сегодня, 13:05
грубо-но оторви пятую точку и сходи в банк.а на двойную проверку слабо подключить.лень.и вера что бабки на лавочке сказали.
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Включите мозги
сегодня, 13:03
Не могу понять как можно быть такими тупыми болванами. Взять и отдать деньги непонятно кому. Звонит вам незнакомый номер, вы хоть в Яндексе вбейте этот номер и узнайте кто вам звонил. Мрак просто! Мне кто только не звонили с нар: и майор, и прокурор))))
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Да уж
сегодня, 12:51
Не перевелись на Руси лохи, а виноват в этом телевизор, ведь верят всем и всегда.
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