Выходные в Липецке: памяти известного тренера, рай для киноманов и дворовая песня про бандита
Выходные в Липецке: памяти известного тренера, рай для киноманов и дворовая песня про бандита
В России
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30 минут назад
В Воронежской области обломки БПЛА упали на машину
Одной из пассажирок автомобиля 36 лет – она получила тяжёлое ранение, её госпитализировали в районную больницу. Пострадавшую прооперировали нейрохирурги центра медицины катастроф, сейчас врачи стабилизируют её состояние. Если самочувствие пациентки позволит, её перевезут в Воронежскую областную больницу №1.
Ещё двух женщин посекло осколками, им оказали помощь и отпустили домой.
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