Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Система видеонаблюдения области закрыта для общего доступа
Общество
Липчане сообщают о сбое в системе геолокации
Происшествия
В числе обменянных пленных двое липчан
Общество
Двое товарищей украли 34-метровый забор больницы
Происшествия
Рецидивист забил до смерти товарища из-за сумки с продуктами
Происшествия
«Лада Гранта» опрокинулась на улице Ангарской
Происшествия
На трех улицах отключат электричество
Общество
Выходные в Липецке: памяти известного тренера, рай для киноманов и дворовая песня про бандита
Общество
В Липецкой области сухо и до +31
Погода в Липецке
Читать все
Система видеонаблюдения области закрыта для общего доступа
Общество
Липчане сообщают о сбое в системе геолокации
Происшествия
«Лада Гранта» опрокинулась на улице Ангарской
Происшествия
Рецидивист забил до смерти товарища из-за сумки с продуктами
Происшествия
Двое товарищей украли 34-метровый забор больницы
Происшествия
В числе обменянных пленных двое липчан
Общество
В Липецкой области сухо и до +31
Погода в Липецке
На трех улицах отключат электричество
Общество
Выходные в Липецке: памяти известного тренера, рай для киноманов и дворовая песня про бандита
Общество
Читать все
В России
34
37 минут назад

Крупный лесной пожар в Домбае локализован

Специалисты локализовали лесной пожар в Гоначхирском ущелье неподалеку от курорта Домбай в Карачаево-Черкесии, сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС России.

С утра 24 августа МЧС задействовало авиацию для тушения лесного пожара. Всего вертолетом Ка-32 было произведено 39 точечных сбросов объемом 195 тонн воды. Авиация МЧС России продолжит работу в воскресенье ранним утром при благоприятных погодных условиях.

22 августа в горном ущелье Ганачхир неподалеку от курорта Домбай в Карачаево-Черкесии произошел лесной пожар. Загорелись хвойные насаждения, валежник и сухостой на территории Тебердинского национального парка.

Площадь возгорания на начальном этапе составляла 0,5 га. Из-за сильного ветра за сутки она увеличилась почти в 15 раз - до 7,4 га. К утру 23 августа площадь пожара выросла еще вдвое - до 15 га. Спустя сутки территория пожара выросла до 263 га, при этом площадь активного горения составила 15 га.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru