Выходные в Липецке: памяти известного тренера, рай для киноманов и дворовая песня про бандита
Выходные в Липецке: памяти известного тренера, рай для киноманов и дворовая песня про бандита
В России
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сегодня, 21:20
Двое россиян погибли в результате несчастного случая у берегов Турции
Мужчины погибли, предположительно, от отравления газом в трюме сухогруза Navis 2, стоявшего на якоре у причала Челеби города Бандырма провинции Балыкесир. Сегодня тела погибших извлекли из трюма и отправили на судмедэкспертизу.
В свою очередь, представитель компании — оператора судна заявил, что Мартынов и Молчанов упали в люк, а имело ли место отравление газом, станет ясно после выводов экспертизы. Ожидается, что после этого тела погибших отправят в Россию.
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