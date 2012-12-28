Выходные в Липецке: памяти известного тренера, рай для киноманов и дворовая песня про бандита
Выходные в Липецке: памяти известного тренера, рай для киноманов и дворовая песня про бандита
В России
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сегодня, 21:15
Двое россиян погибли при схождении оползня на Пхукете
Представитель Генконсульства выразил соболезнования родным и близким всех погибших вследствие стихийного бедствия на острове.
В районе Карон в результате проливных дождей сошел оползень и накрыл жилые дома и улицы. По словам заместителя губернатора Пхукета, всего в результате схода оползня пострадали 50 домов, погибли 8 человек, пострадавших доставили в больницу района Чалонг.
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