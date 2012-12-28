Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Система видеонаблюдения области закрыта для общего доступа
Общество
Липчане сообщают о сбое в системе геолокации
Происшествия
В числе обменянных пленных двое липчан
Общество
Двое товарищей украли 34-метровый забор больницы
Происшествия
Рецидивист забил до смерти товарища из-за сумки с продуктами
Происшествия
«Лада Гранта» опрокинулась на улице Ангарской
Происшествия
На трех улицах отключат электричество
Общество
Выходные в Липецке: памяти известного тренера, рай для киноманов и дворовая песня про бандита
Общество
В Липецкой области сухо и до +31
Погода в Липецке
Читать все
Система видеонаблюдения области закрыта для общего доступа
Общество
Липчане сообщают о сбое в системе геолокации
Происшествия
«Лада Гранта» опрокинулась на улице Ангарской
Происшествия
Рецидивист забил до смерти товарища из-за сумки с продуктами
Происшествия
Двое товарищей украли 34-метровый забор больницы
Происшествия
В числе обменянных пленных двое липчан
Общество
В Липецкой области сухо и до +31
Погода в Липецке
На трех улицах отключат электричество
Общество
Выходные в Липецке: памяти известного тренера, рай для киноманов и дворовая песня про бандита
Общество
Читать все
В России
54
сегодня, 21:15

Двое россиян погибли при схождении оползня на Пхукете

Супружеская пара из России погибла в результате оползня на тайском острове Пхукет, личности россиян установлены, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Генконсульство РФ. Их родственников оповестили о случившемся.

Представитель Генконсульства выразил соболезнования родным и близким всех погибших вследствие стихийного бедствия на острове.

В районе Карон в результате проливных дождей сошел оползень и накрыл жилые дома и улицы. По словам заместителя губернатора Пхукета, всего в результате схода оползня пострадали 50 домов, погибли 8 человек, пострадавших доставили в больницу района Чалонг.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru