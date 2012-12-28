Выходные в Липецке: памяти известного тренера, рай для киноманов и дворовая песня про бандита
Выходные в Липецке: памяти известного тренера, рай для киноманов и дворовая песня про бандита
В России
45
56 минут назад
В Дагестане автомобиль с тремя туристками опрокинулся в кювет
ДТП произошло в субботу, около 10.30 мск, на автодороге "Грозный - Ботлих - Араканская площадка" в Гергебильском районе Дагестана.
"Житель Шамильского района, управляя автомобилем Honda Elysion, не справившись с управлением, съехал с дороги на обочину с последующим опрокидыванием в кювет. В результате ДТП пассажир автомобиля, 21-летняя жительница Рязани, от полученных тяжких телесных повреждений скончалась на месте происшествия", – говорит в сообщении.
Водитель 25 лет и двое пассажиров – 23-летняя туристка из Саратова и 27-летняя жительница Астрахани – госпитализированы.
0
0
0
0
0
Комментарии