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сегодня, 18:28

Производителям чая поручено исключить наличие пестицидов в напитке

От российских производителей чая потребовали разработать программу мероприятий по предотвращению вреда от пестицидов в их продукции. Об этом «Известиям» сообщили в Роспотребнадзоре по Татарстану, который выдал предостережения трем крупным участникам рынка, продававшим свою продукцию в торговых сетях SPAR и «Светофор». С документами ознакомились «Известия».

Согласно документам, у ООО «Май» (занимает по некоторым экспертным оценкам 20% рынка чая, известно своими брендами Curtis, «Майский» — до 2003 г., «Майский чай», «Лисма», Coffesso) пестициды были обнаружен в зеленом листовом чае «Ричард».

У ООО «ОРИМИ» (занимает 35% рынка чая — бренды Tess, «Принцесса Нури», «Принцесса Ява» и «Принцесса Канди», «Гита», «Жемчужина Нила» и «Шах») пестициды оказались в чае «Гринфилд».

У ООО «Рязанская чаеразвесочная фабрика» пестициды выявили в черном цейлонском крупнолистовом чае под маркой «Три дружных слона» и черном чае с чабрецом и цветами мальвы под брендом «Росчайпром». Ведомство потребовало изъять их из оборота.

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан, чайная продукция была закуплена в торговых сетях ООО «Торгсервис 16» (сеть «Светофор») и ООО «Спар Миддл Волга» (SPAR) в декабре 2023 года для проведения мониторинговых исследований.

«В ходе проведенных исследований в указанных чаях были обнаружены пестициды, для которых не установлен гигиенический норматив. Управлением Роспотребнадзора в адрес изготовителей и поставщиков нестандартной продукции были направлены требования о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда, а также проинформированы территориальные органы Роспотребнадзора по местонахождению изготовителей и поставщиков», — отметили в ведомстве.

Там отметили, что предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований объявлены также и торговым сетям, которые реализовывали такой товар. В 2023 году были и другие факты выявления чая с пестицидами, который, как установила служба, поступил для продажи в супермаркеты «Перекресток», «Метро» «Ашан» и «Магнит». Были ли это другие бренды чая, в управлении не уточнили.

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