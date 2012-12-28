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В России
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вчера, 18:27
Продажи «лекарств для похудения» выросли вчетверо
Семаглутид — это лекарство, которое изначально создавали как препарат для снижения глюкозы в крови и лечения сахарного диабета второго типа, но в дальнейшем разработчики выявили его способность снижать вес, рассказала «Известиям» врач эндокринолог-диетолог, руководитель практики WeCare Юлия Каминарская. Показанием к его применению может быть не только диабет, в некоторых случаях — ожирение.
Продажи группы препаратов, которая сокращает уровень глюкозы в крови, в январе-июне 2024 года увеличились на 17,5% — к шести месяцам 2023 года и на 15,4% — к 2022-му. За эти периоды реализация всех лекарств выросла на 5% и 8% соответственно.
В топ-5 самых продаваемых лекарств в России в 2024 году вошли препараты для устранения заложенности носа, болеутоляющие и жаропонижающие, а также лекарства для лечения сердечной недостаточности и язв желудка. Спрос на них оставался стабильным по сравнению с 2023 годом, динамика — в пределах 3%, отметили в ЦРПТ.
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