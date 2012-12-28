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В России
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вчера, 18:27

Продажи «лекарств для похудения» выросли вчетверо

В 2024 году в России резко рванули вверх продажи лекарств для диабетиков на основе вещества семаглутид, который способствуют снижению веса. Так, за первое полугодие они выросли в 4,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. И в два раза — с тем же периодом 2022 года. Об этом «Известиям» рассказали в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки). За рубежом семаглутид в основном продают под торговой маркой Ozempic, в РФ — это «Семавик» и «Квинсента».

Семаглутид — это лекарство, которое изначально создавали как препарат для снижения глюкозы в крови и лечения сахарного диабета второго типа, но в дальнейшем разработчики выявили его способность снижать вес, рассказала «Известиям» врач эндокринолог-диетолог, руководитель практики WeCare Юлия Каминарская. Показанием к его применению может быть не только диабет, в некоторых случаях — ожирение.

Продажи группы препаратов, которая сокращает уровень глюкозы в крови, в январе-июне 2024 года увеличились на 17,5% — к шести месяцам 2023 года и на 15,4% — к 2022-му. За эти периоды реализация всех лекарств выросла на 5% и 8% соответственно.

В топ-5 самых продаваемых лекарств в России в 2024 году вошли препараты для устранения заложенности носа, болеутоляющие и жаропонижающие, а также лекарства для лечения сердечной недостаточности и язв желудка. Спрос на них оставался стабильным по сравнению с 2023 годом, динамика — в пределах 3%, отметили в ЦРПТ.

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