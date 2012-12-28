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вчера, 17:20

Липчане в поисках сокровищ: «Пятерочка» предлагает собрать новую коллекцию легендарных монет

Перед началом нового учебного года торговая сеть «Пятерочка» запускает моментальную акцию «Магазин сокровищ 2», которая продлится до 30 сентября 2024 года. Юным гостям предлагается собрать новую коллекцию полюбившихся монет и выиграть главный приз – «Пятерочку» из золота.

Запуск первого «Магазина сокровищ» состоялся в прошлом году. Акция покорила и детей, и родителей. Даже после ее окончания в соцсетях торговой сети приходили сотни сообщений с просьбой продолжить приключения юных кладоискателей. Именно поэтому, «Пятерочка» решила порадовать юных гостей новой уникальной коллекцией. Всего в ней представлено 27 разных монет - 10 «золотых», 8 «серебряных», 8 «медных» и 1 эксклюзивная - из сияющего «золота». Все они обладают уникальным дизайном, у каждой – своя легенда.

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Что же можно сделать с монетами? Использовать в качестве собственной валюты в игре, или собрать из них коллекцию и обмениваться с друзьями, даже создать модный аксессуар, например, брелок для рюкзака или браслет. Главное – включить фантазию, и тогда может получиться настоящий шедевр. А на сайте klad2.5ka.ru искателей сокровищ ждёт увлекательный квест, после прохождения которого им откроется много интересного про историю стран, их традиции, мифы и легенды.

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Чтобы собрать всю коллекцию и получить шанс выиграть приз, нужно совершить покупку в магазине торговой сети или сделать заказ с доставкой на дом. За каждые 600 рублей в чеке или за покупку определенного количества товаров - партнеров акции гость получит одну монету (монеты не выдаются за покупку алкогольной и табачной продукции, уцененного товара, лотерейных билетов). Внутри каждой упаковки напечатан уникальный код, который необходимо зарегистрировать в мобильном приложении «Пятерочка». Это позволит принять участие в еженедельном розыгрыше путешествия и подарочных сертификатов – на покупку товаров в торговой сети, бытовой техники, спортинвентаря или аксессуаров для путешествий.

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Монеты также можно купить за 60 рублей на кассе в магазине. Кроме этого, покупатели могут приобрести альбом для коллекционирования с игрой внутри за 349 рублей.

По итогам акции «Магазин сокровищ 2» будет разыгран главный приз - золотая монета. Чем больше уникальных кодов покупатель зарегистрирует, тем выше шанс стать победителем.

Все подробности об акции и условиях участия можно узнать на сайте klad2.5ka.ru.

Не откладывайте покупки и регистрацию уникальных кодов! Акция проходит во всех торговых точках с 20 августа по 30 сентября 2024 года.

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