Сегодня в Липецке: отмена фестиваля, выставка гортензий и липчане не хотят возвращения императорской школьной формы
Липецкая вечЁрка: 33-й утонувший, открытие памятника Тихону Задонскому и потомки Алексея Хренникова
«Я его построил, я его и сожгу»: не получив деньги на выпивку житель Данкова поджег построенный с его помощью гараж
В России
89
вчера, 17:15
Врач рекомендует пить больше воды при отравлении арбузом или дыней
Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова дала рекомендации для ситуаций пищевого отравления после употребления арбузов или дынь.
"Первая помощь при отравлении: пейте больше жидкости. Для этого подойдет обычная негазированная вода, фруктовые компоты (не соки) или чуть подслащенная вода. Для поддержания водно-электролитного баланса, чтобы избежать тяжелых последствий обезвоживания, существуют специальные растворы. Это может быть порошок, который разводят в воде, или капельницы. Последние делают по назначению врача в условиях стационара", — отметила специалист.
По ее словам, при диарее можно принять безрецептурные препараты. Однако важно учесть, что не все из них показаны детям.
"Не запускайте рвоту. Если началась рвота, которая не прекращается несколько часов, обратитесь за помощью. Врачи скорой или в стационаре могут сделать укол, останавливающий ее", — добавила собеседница агентства.
Если поднялась температура, появились озноб и головные боли, рекомендуется принять лекарства против жара и постараться отдохнуть.
"Откажитесь от пищи на некоторое время. Также не стоит пробовать лечиться народными средствами и употреблять алкоголь. Если симптомы продолжаются дольше суток, необходимо обратиться за медицинской помощью", — сказала Сухорукова.
По словам гастроэнтеролога, с момента употребления арбуза или дыни до появления первых симптомов отравления может пройти от часа до двух суток. Их тяжесть зависит от многих факторов, включая тип отравления (вызванный бактериями с корки, испорченным арбузом или дыней, пестицидами или нитратами), возраст человека, его вес, количество съеденной порции и наличие сопутствующих заболеваний. Наиболее распространенные симптомы отравления: тошнота и рвота, диарея, дискомфорт в животе, слабость, озноб, повышенное потоотделение.
В случае нитратного отравления к этим симптомам могут присоединиться тяжесть и боль в правом подреберье, снижение давления, учащенное дыхание, повышение пульса, звон или шум в ушах, похолодание, посинение конечностей, сонливость и даже потеря сознания, вплоть до комы.
0
0
0
0
0
Комментарии