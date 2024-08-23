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В России
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вчера, 15:43

Накануне захвата заложников ИК №19 молодые сотрудники приняли присягу

Также состоялась церемония награждения личного состава учреждения.

Молодые сотрудники ИК-19, где произошел захват заложников, приняли присягу накануне в День государственного флага РФ, - передает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в качестве почетных гостей на мероприятии были ветераны уголовно-исправительной системы, родители молодых сотрудников, которые отличались в служебной, культурной и спортивной жизни учреждения и области.

Давно работающим сотрудникам вручили погоны с очередными специальными званиями, медали, ведомственные награды и прочее.

По предварительным данным, колонию захватили четыре человека. Также появилась информация, что нападавшие заявили о принадлежности к «Исламскому государству» (организация запрещена в России).

Во ФСИН России заявили, что проводятся мероприятия по освобождению заложников в волгоградской колонии, - пишет "Газета.ru".

Telegram-канал SHOT опубликовал имена предполагаемых радикалов, захвативших заложников в ИК № 19 в Волгоградской области. По данным канала, в числе террористов оказались наркоторговцы, осужденные на длительные сроки.

Также SHOT со ссылкой на источник сообщает, что, согласно одной из версий, заключенные исправительной колонии № 19 могли приобрести ножи-бабочки прямо на территории ИК, дав взятку. По данным канала, именно с этим оружием преступники напали на сотрудников колонии.

Кроме того, SHOT утверждает, что в ходе захвата колонии в Волгоградской области погиб дежурный учреждения. Согласно публикации, он пытался оказать сопротивление заключенным, но был зарезан. Позже Telegram-канал Mash сообщил, что захватившие заложников радикалы потребовали передать им $2 млн (более 182,5 млн рублей) и вертолет.

Дорогу к ИК-19 в Волгоградской области перекрыли. Машины не пропускают сотрудники ДПС.
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