«РВК-Липецк» отключил аварийный водопровод в частном секторе Сырского Рудника

Сотрудники водоканала отключили участок старого ветхого водопровода от водозабора до пересечения улиц Исполкомовская и Техническая, чтобы исключить подтопление домов.

Дом Ольги Володиной по улице Исполкомовской, 13А стало подтапливать с прошлого года. Питьевая вода из колодца на улице, от места врезки трубы в ее дом, с тех пор попадала в подвал, поднимаясь по кирпичной кладке до уровня деревянного пола.

В «РВК-Липецк» выяснили, что дом подтапливает из худого, как сито, трубовопровода 60-х годов строительства. Так как хомутами и латками, которыми периодически продлевал этой трубе жизнь ЛГЭК, дело не решалось, первое, что сделал новой гарантирующий поставщик услуг водоснабжения, компания «РВК-Липецк», — протянул по частному сектору Сырского Рудника новый трубопровод длиной более трех километров от местного водозабора. Работы обошлись водоканалу в 14 млн рублей.

— Сети водоснабжения в этом районе были проложены в 60-х годах. За это время они ни разу не реконструировались. Поэтому наша компания приняла решение выполнить модернизацию водовода в Сырком Руднике в первые же годы инвестиционной программы Росводоканала, — сообщил GOROD48 главный инженер «РВК-Липецк» Александр Шачнев.

— Работали тут зимой по грудь в воде. Из-за перенасыщенности почвы водой из старого ветхого трубопровода процесс шел медленно. Выроем несколько метров канавы — и раскопка тут же уходит под воду, — говорит представитель «ТВЭС», подрядной организации «РВК».

Директор по производству концессионера Олег Бесполденов объяснил Ольге Володиной, что причина подтопления ее дома кроется в полном износе старого водопровода, проходящего по улице и расположенного слишком близко к домам. Более того, некоторые домовладельцы, как, например, сосед Володиной, живущий за высоченным забором на углу улиц Исполкомовской и Технической, построили на старом водопроводе капитальные строения.





По этой причине аварийные бригады «РВК-Липецк», которые не раз устраняли на этой трубе течи, не могли добраться до некоторых мест из-за угроз обрушения зданий и заборов. Сейчас старый участок ветхого водопровода от водозабора до пересечения улиц Исполкомовской и Технической отключен для исключения дальнейшего подтопление территории.



«Ситуация начала стабилизироваться, однако специалисты РВК-Липецк продолжают держать вопрос подтопления дома №13а по улице Исполкомовская на контроле и регулярно мониторят снижение уровня воды», - подчеркнул Александр Шачнев.

Завершить работы по переключению домов к новому водопроводу РВК-Липецк планирует этой осенью. Их выполнение повысит надежность водоснабжения абонентов частного сектора в Сырском Руднике.