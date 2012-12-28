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сегодня, 17:04

Цех горячего проката НЛМК отметил свое 55 -летие

В цехе горячего проката НЛМК 73 сотрудника отметили корпоративными и профсоюзными наградами. Кроме того, в юбилейный год трем сотрудникам подразделения вручили государственные награды. Среди них - почетное звание «Заслуженный металлург РФ» и Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В сентябре 1966 года было принято решение построить на Новолипецком металлургическом заводе листопрокатный цех № 3. Первый в стране широкополосный стан 2000 непрерывной горячей прокатки производительностью 5,8 млн тонн проката в год был пущен в июле 1969 года. Здесь впервые в отечественной металлургии освоили прокатку металла для производства автолиста, судостали, труб большого диаметра, динамной и трансформаторной стали.

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Сегодня цех горячего проката - одно из самых высокотехнологичных подразделений, в котором работают 737 сотрудников. В цехе реализуются цифровые проекты «умного производства», которые позволяют автоматизировать управление технологическими процессами.

- Программа цифровизации рассчитана до 2030 года. Сегодня в цехе уже реализованы несколько таких проектов. В их числе, система начальной настройки черновой группы прокатных клетей на Стане 2000, которая позволяет одновременно и автоматически настраивать клети в зависимости от типа прокатки. Также, с помощью алгоритма машинного обучения проекта регулятора темпа выдачи слябов на участке печей удалось сократить паузу между полосами и нарастить производство, - рассказал начальник цеха горячего проката Алексей Абросимов.

Кроме того, в цехе внедрили сервис мониторинга состояния цепей конвейера уборочной группы. При помощи машинного зрения программа следит за состоянием звеньев цепей и составляет отчет, который позволяет быстро реагировать на отклонения.

Помимо модернизации производственных процессов, в цехе горячего проката улучшают условия труда. Так, в 2023 году провели комплексный ремонт операторных, пультовых и бытовых помещений.

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Информация о Новолипецком металлургическом комбинате

Новолипецкий металлургический комбинат – крупнейший в России производитель стали, основная производственная площадка Группы НЛМК. Объем производства стали на Липецкой площадке составляет около 19% всего производства стали в России и около 80% всей стальной продукции Группы НЛМК. По итогам 2023 года мощности производства стали на основной производственной площадке Группы НЛМК составили 14,2 млн тонн.

Дополнительная информация о Группе НЛМК на  сайте

Скачать фото и корпоративные видео Группы НЛМК можно в медиабанке  по ссылке

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