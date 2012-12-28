ЦБ запретит банкам взимать комиссии с застройщиков

Стандарт ипотечного кредитования запретит банкам взимать комиссии с застройщиков, сообщил «Известиям» директор Департамента банковского регулирования и аналитики Банка России (ЦБ РФ) Александр Данилов. Новые правила вступят в силу с января 2025 года.

«Такая схема еще используется на рынке и, к сожалению, случаи не единичные», — уточнил он.Стандарт запретит схему, при которой застройщики платили банкам вознаграждение за снижение ставки по ипотеке, уточнил Александр Данилов. Она искажает стоимость недвижимости и увеличивает долг заемщика, поскольку комиссии закладываются в цены и в итоге оплачиваются клиентом.Например, квартира с реальной стоимостью 7 млн рублей из-за таких комиссий может продаваться в ипотеку уже за 10 млн рублей, объяснил Данилов. Если покупатель будет вынужден ее продать из-за сложной жизненной ситуации, он сможет получить на руки только рыночную стоимость жилья.«Этих средств может не хватить, чтобы покрыть кредит: человек не только потеряет первоначальный взнос, но и еще останется должен банку», — отметил Александр Данилов.В начале года «Сбер», ВТБ и Альфа-банк ввели комиссии для застройщиков при выдаче льготной ипотеки из-за уменьшения размера госсубсидии по программе. По данным СМИ, их размер составляет от 7,5% до 11,5%.