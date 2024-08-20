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В мире
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35 минут назад
В Испании умерла старейшая долгожительница в мире
Старейший человек в мире Мария Браньяс Морера умерла в возрасте 117 лет в Испании.
"Мария Браньяс покинула нас. Она умерла, как хотела: во сне, без боли", - говорится в сообщении.
Церемония похорон пройдет в условиях конфиденциальности, - пишет "Российская газета".
Издание El País со ссылкой на семью долгожительницы рассказало о последних ее днях. Она призналась своим родным, что чувствует, что скоро ее "долгое путешествие закончится" и просила не плакать по ней.
"Смерть найдет меня утомленной от столь долгой жизни, но улыбающейся и свободной", - сказала она.
Семья вспоминает ее как приветливого и счастливого человека с огромным желанием наслаждаться жизнью.
Также газета пишет, что в Испании проживает почти 20000 человек старше 100 лет, из них 700 - старше 110 лет. Но случай Марии Браньяс Морера является исключительным.
Возраст долгожительницы был подтвержден американской Группой геронтологических исследований и организацией LongeviQuest.
Мария Браньяс Морера родилась 4 марта 1907 года в Сан-Франциско в испанской семье. Спустя восемь лет ее родители решили вернуться в Испанию.
В 1931 году Мария вышла замуж за врача. Во время Гражданской войны в Испании она работала вместе с мужем в госпитале в качестве медсестры.
У пары было трое детей, 11 внуков и 13 правнуков.
Последние годы она жила в доме престарелых. В интервью испанским СМИ она признавалась, что не знает, как ей удалось дожить до 117 лет. "Я не делала ничего особенного, чтобы достичь такого возраста", - говорила она.
По данным GRG, Мария Браньяс Морера стала старейшим живущем на планете человеком после смерти польской долгожительницы Теклы Юневич 19 августа 2022 года, - передает ТАСС.
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