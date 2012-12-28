В Липецкой области введено ограничение на пребывание в лесах

Ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд в них введено до 9 сентября.

В связи с установившейся сухой и жаркой погодой для обеспечения пожарной безопасности с 20 августа по 9 сентября в Липецкой области вводится ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспорта. Об этом сообщает управление лесного хозяйства Липецкой области.Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами. Совместно с полицией созданы контрольно-пропускные пункты для регистрации и учета граждан и транспорта, прибывающих в леса.Увеличится количество рейдов по выявлению и пресечению фактов нарушения правил пожарной безопасности.Также липчанам напоминают, что с 1 июня по 31 августа в лесах Липецкой области действует особый противопожарный режим. Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах — от 40 тысяч рублей.