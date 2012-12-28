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531
сегодня, 15:00
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В Липецкой области введено ограничение на пребывание в лесах

Ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд в них введено до 9 сентября.

В связи с установившейся сухой и жаркой погодой для обеспечения пожарной безопасности с 20 августа по 9 сентября в Липецкой области вводится ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспорта. Об этом сообщает управление лесного хозяйства Липецкой области.

Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами. Совместно с полицией созданы контрольно-пропускные пункты для регистрации и учета граждан и транспорта, прибывающих в леса.

Увеличится количество рейдов по выявлению и пресечению фактов нарушения правил пожарной безопасности.

Также липчанам напоминают, что с 1 июня по 31 августа в лесах Липецкой области действует особый противопожарный режим. Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах — от 40 тысяч рублей.

лес
пожар
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Думаю
43 минуты назад
Скоро в лес будет проход только по пригласительным,и сопровождение лесника.
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Николай
55 минут назад
Дожили
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Здравствуйте
58 минут назад
Грибы не собирать бесплатно, сначала заплатить за них у шлагбаума.
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