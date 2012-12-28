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Общество
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сегодня, 15:00
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В Липецкой области введено ограничение на пребывание в лесах
Ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд в них введено до 9 сентября.
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами. Совместно с полицией созданы контрольно-пропускные пункты для регистрации и учета граждан и транспорта, прибывающих в леса.
Увеличится количество рейдов по выявлению и пресечению фактов нарушения правил пожарной безопасности.
Также липчанам напоминают, что с 1 июня по 31 августа в лесах Липецкой области действует особый противопожарный режим. Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах — от 40 тысяч рублей.
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