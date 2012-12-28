Стоп, снято: ссора с соседом из-за съёмки на телефон обошлась 45-летней женщине в 4000 рублей
Житель Воронежа получил три года колонии-поселения нанесение тяжкого вреда здоровью автоинспектора
В мире
84
53 минуты назад
Климатические изменения могут сделать Ближний Восток непригодным для проживания
Во многих странах региона установилась аномально высокая температура, которая совпала со временем проведения хаджа у мусульман.
Они подчеркивают, что во многих странах региона установилась аномально высокая температура, которая совпала со временем проведения хаджа у мусульман. Жертвами погоды стали более 1300 человек, - передает РИА Новости со ссылкой на статью.
"Климатические изменения сделают Ближний Восток непригодным для жизни. Это лето выдалось суровым для региона, и его последствия распространятся на весь остальной мир", — говорится в публикации.
По словам аналитиков, непрекращающаяся жара приносит с собой огромные проблемы, связанные с засухой и дефицитом воды, а также смертельное обезвоживание и болезни.
Специалисты считают, что единственной возможностью выжить для населения Ближнего Востока станет массовая миграция в регионы с более комфортными условиями проживания.
"Для людей в этом регионе пунктом назначения станет Европа", — предупредили авторы.
Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее заявил, что температура на Земле к концу века может подняться на 2,8 градуса, если страны не радикализируют свои стратегии декарбонизации. Ключевое соглашение в этой сфере — Парижское соглашение по климату 2015 года, предполагающее меры по ограничению роста глобальной температуры на уровне 1,5 градуса Цельсия, максимум два градуса к 2100 году.
0
0
0
0
0
Комментарии