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В мире
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53 минуты назад

Климатические изменения могут сделать Ближний Восток непригодным для проживания

Во многих странах региона установилась аномально высокая температура, которая совпала со временем проведения хаджа у мусульман.

Климатические изменения приведут к тому, что Ближний Восток станет непригодным для проживания, - пишут аналитики Совета по международным отношениям Кристина Бури и Стивен Кук в статье для Foreign Policy.

Они подчеркивают, что во многих странах региона установилась аномально высокая температура, которая совпала со временем проведения хаджа у мусульман. Жертвами погоды стали более 1300 человек, - передает РИА Новости со ссылкой на статью.

"Климатические изменения сделают Ближний Восток непригодным для жизни. Это лето выдалось суровым для региона, и его последствия распространятся на весь остальной мир", — говорится в публикации.

По словам аналитиков, непрекращающаяся жара приносит с собой огромные проблемы, связанные с засухой и дефицитом воды, а также смертельное обезвоживание и болезни.

Специалисты считают, что единственной возможностью выжить для населения Ближнего Востока станет массовая миграция в регионы с более комфортными условиями проживания.

"Для людей в этом регионе пунктом назначения станет Европа", — предупредили авторы.

Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее заявил, что температура на Земле к концу века может подняться на 2,8 градуса, если страны не радикализируют свои стратегии декарбонизации. Ключевое соглашение в этой сфере — Парижское соглашение по климату 2015 года, предполагающее меры по ограничению роста глобальной температуры на уровне 1,5 градуса Цельсия, максимум два градуса к 2100 году.
Ближний Восток
климат
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