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В России
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40 минут назад
В Ростовской области начался пожар на нефтебазе после падения трёх беспилотников
Пожар на складе с дизтопливом в Пролетарске произошел после падения трех беспилотников.
Пожар на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области начался в воскресенье после падения трех БПЛА самолетного типа, - рассказал РИА Новости глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич.
"Беспилотники самолетного типа, большие, мощные. Сразу было возгорание в трех местах разных", - отметил он.
В воскресенье глава региона сообщил, что на юго-востоке Ростовской области была отражена атака БПЛА, из-за падения обломков на территории промскладов в Пролетарске загорелось дизтопливо. Сообщалось, что при тушении пожара пострадал 41 пожарный, в городе был введен режим ЧС.
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