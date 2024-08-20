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В России
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сегодня, 13:10
Россияне начали страховать жилье от падения беспилотников
В РФ вырос интерес к страхованию после ряда громких инцидентов.
По ее словам, в настоящее время такой риск стали включать в стандартный пакет по классическим и коробочным продуктам страхования имущества физических лиц.
При этом самые распространенные риски в страховании жилья остались прежними. Это урон, который может нанести имуществу то или иное стихийное бедствие, кража, а также пожары. Оказалось, что 90 процентов договоров страхования заключается именно по таким позициям, - пишет "Российская газета".
Горелик констатировала, что в РФ вырос интерес к страхованию после ряда громких инцидентов. Например, наводнение в Иркутской области в 2019 году или пожары на Урале в 2023 году.
В свою очередь, Всероссийский союз страховщиков отметил, что объем страховых выплат, связанных с паводками, ливнями, ураганами и другими стихийными бедствиями, в последние три года ежегодно оценивается в 35-40 миллиардов рублей. По сравнению с предыдущими годами рост составляет 20-25%.
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