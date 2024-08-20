В России
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31 минуту назад
Российский актер Евгений Шишов погиб в боях в Курской области
Актер снимался в проектах «Морские дьяволы», «Крепкие орешки», «Великолепная пятерка», «Невский» и других.
Героическую смерть петербуржского актера подтвердили его коллеги, - пишет "Российская газета".
Свой последний пост в соцсети боец опубликовал 31 июля. У Евгения осталась дочь-подросток.
Евгений Шишов родился в 1982 году. Снимался с 2015 года: "Морские дьяволы", "Крепкие орешки", "Великолепная пятерка", "Свои", "Невский", "Русские". Последний раз Евгений появлялся на экране в прошлом году - в сериале "Пока бьют часы".
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