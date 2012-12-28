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сегодня, 11:33
Подольск остался без света из-за аварии в семи котельных
Жители подмосковного Подольска лишились света из-за аварии в семи котельных.
"Электроснабжение потребителей городского округа Подольск, нарушенное в результате автоматического отключения воздушной линии напряжением 110 киловольт, восстановлено. Оперативно все абоненты были переведены на резерв. В настоящее время обесточенных потребителей нет", - отметили в пресс-службе.
Ранее, по данным Минэнерго, из-за полного погашения подстанции № 480 "Северово" и подстанции № 104 "Климовская" в силу отгорания шлейфа в Подольске было отключено электроснабжение. Без напряжения остались 32 фидера, 301 трансформаторная подстанция.
Были обесточены 14 школ, 26 детсадов, 14 больниц, а также МФЦ, техникум, администрация, детский реабилитационный центр, тяговая троллейбуса. В город были направлены 13 передвижных электроустановок.
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