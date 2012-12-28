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37 минут назад
В Якутии свыше 50 населенных пунктов окутаны дымом от лесных пожаров
Задымленность фиксируют в более чем 50 населенных пунктах республики.
По данным Авиалесоохраны, за прошедшие сутки на территории Якутии было ликвидировано пять пожаров на площади свыше 2,5 тыс. га и локализовано 13 на площади свыше 44,1 тыс. га. На особом контроле ГУ МЧС находятся десять природных пожаров в Верхневилюйском, Сунтарском, Горном, Ленском, Намском и Олекминском районах.
"Задымленность наблюдается в 52 населенных пунктах Алданского, Верхоянского, Мирнинского, Томпонского, Олекминского, Сунтарского, Намского, Мегино-Кангаласского районов и в Якутске. Случаев отравления продуктами горения, угарным газом не зарегистрировано",— говорится в сообщении МЧС.
По данным на 19 августа, на территории РФ наблюдалось более 190 лесных пожаров на площади 426 173 га, большинство из них — в Якутии. С 1 июля в республике действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера.
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