В России
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сегодня, 09:59
В РФ обнаружили нарушения почти в 90% армянских коньяков
Только 23 образца оказались полностью соответствующими ГОСТу и законодательству РФ.
Уточняется, что для проведения исследования были приобретены 200 образцов коньяка более 20 торговых марок от десяти крупнейших армянских производителей. Образцы приобретались в магазинах большинства российских федеральных торговых сетей и были переданы на анализ в независимую лабораторию Всероссийского НИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности.
"В 177 из них, то есть 89% - 9 из 10 образцов, выявили нарушения. А почти в половине обнаружили спирты невиноградного происхождения. А спирты виноградного происхождения - это именно то, что, собственно, и делает напиток коньяком. И только 23 образца оказались полностью соответствующими ГОСТам и законодательству Российской Федерации", - говорится в исследовании.
В связи с этим ассоциация "Антиконтрафакт" направила обращения в Генпрокуратуру, ФТС и Росалкогольтабакконтроль с просьбой принять меры по дополнительному контролю за ввозимой алкогольной продукцией из Республики Армения, учитывая, что ввозимый груз проходит транзитом через Республику Грузия, и принять меры по ограничению оборота не соответствующей стандартам качества продукции в оптово-розничных сетях, - передает ТАСС.
Как указывается в соответствующих обращениях, фальсифицированная алкогольная продукция, поступающая из Армении, создает условия для недобросовестной конкуренции и демпинга цен. "А, следовательно, создает угрозу вытеснения с рынка добросовестных участников оборота. Дешевая фальсифицированная продукция уже ставит в затруднительное положение отечественных производителей и в случае продолжения экспансии фальсификата на российской рынок в ближайшее время речь будет идти уже о выживании российских производителей как таковых", - говорится в письмах.
"Результаты исследований оказались шокирующими. Мы были готовы выявить какое-то количество нарушений, но то, что почти половина коньяков в магазинах полностью поддельные - это зашкаливающий показатель. Интересно, что даже если выбрать одну марку и покупать только ее - это вовсе не гарантия того, что тебя не обманут. Образцы одной и той же марки с одной датой розлива могут соответствовать нормам, они же с другой датой розлива вместо виноградного спирта содержат спирты не виноградного происхождения", - рассказала генеральный директор ассоциации "Антиконтрафакт" Кристина Скрипник.
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