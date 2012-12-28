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53 минуты назад

Добыча угля в Кузбассе еще сильнее упала

За семь месяцев 2024 года в Кузбассе добыто 118,3 млн тонн угля, что на 7,3 млн тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В июле — 15,4 млн тонн угля, падение составило 1,5 млн тонн, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на данные министерства угольной промышленности Кемеровской области.

Отгружено железнодорожным транспортом в июле 13,9 млн тонн угля. Из них на экспорт:

в восточном направлении 3,8 млн тонн (–0,1 млн тонн к 2023 г.);

в северо-западном направлении отгружено 3,1 млн тонн (–0,5 млн тонн к уровню 2023 года);

в южном направлении 1,1 млн тонн (–0,9 млн тонн к 2023 году).

Запасы угля на складах и в бункерах на 1 августа составили 20,1 млн тонн угля, что на 0,5 млн тонн меньше год к году.

Средняя зарплата в первом полугодии у работников отрасли составила 107,7 тысячи рублей, что на 11% больше, чем в прошлом году.

В прошлом году под конец лета кузбасские угольщики добыли на 1,2 млн тонн угля меньше, чем в 2022 году.

уголь
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