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В России
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53 минуты назад
Добыча угля в Кузбассе еще сильнее упала
Отгружено железнодорожным транспортом в июле 13,9 млн тонн угля. Из них на экспорт:
в восточном направлении 3,8 млн тонн (–0,1 млн тонн к 2023 г.);
в северо-западном направлении отгружено 3,1 млн тонн (–0,5 млн тонн к уровню 2023 года);
в южном направлении 1,1 млн тонн (–0,9 млн тонн к 2023 году).
Запасы угля на складах и в бункерах на 1 августа составили 20,1 млн тонн угля, что на 0,5 млн тонн меньше год к году.
Средняя зарплата в первом полугодии у работников отрасли составила 107,7 тысячи рублей, что на 11% больше, чем в прошлом году.
В прошлом году под конец лета кузбасские угольщики добыли на 1,2 млн тонн угля меньше, чем в 2022 году.
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