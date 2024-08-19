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В мире
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48 минут назад
Актера Алена Делона могут похоронить рядом с его 35 собаками
Похороны Алена Делона пройдут в середине нынешней недели.
Похороны намечены на середину недели в Души, департамент Луарэ, рядом с домом, где актер прожил почти 50 лет.
Часовню для погребения актер выбрал заранее, здесь же похоронены его домашние животные - знаменитый актер всю жизнь выступал за защиту животных и имел более 50 собак.
Ранее Делон заявил, что, если он умрет раньше своего пса по кличке Лубо, то ветеринар должен будет усыпить собаку, чтобы ее похоронили рядом с ним, поскольку, считал актер, она все равно умрет с тоски от потери хозяина.
По данным телеканала, будут проведены пышные похороны с участием знаменитых актеров, хотя сам Делон "этого не любил и был большим скромнягой".
Ален Делон умер в возрасте 88 лет в минувшее воскресенье.
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