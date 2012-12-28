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В мире
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сегодня, 16:40
В Италии затонула роскошная 180-футовая яхта
В понедельник утром у берегов Сицилии затонула роскошная 180-футовая яхта.
Уточняется, что были спасены 15 человек, в том числе командир лодки и годовалая девочка со своей матерью.
Судно, изначально пришвартованное в порту Портичелло, отплыло в море вечером 18 августа и встало на якорь недалеко от берега. Оно шло под британским флагом, на борту находились граждане Великобритании, Новой Зеландии, Шри-Ланки, Франции и Ирландии. Camper & Nicholsons — компания-владелец яхты — уточнила, что на борту были 12 гостей и 10 членов экипажа.
Яхта Bayesian (ранее называлась Salute), была построена на итальянской верфи Виареджо компании Perini Navi и передана владельцу в 2008 году, следует из данных Yacht Charter Fleet (сервис бронирования яхт).
Длина судна — 56 метров, она предусматривает размещение до 12 гостей в шести люксовых каютах и работу экипажа численностью до 10 человек.
У Bayesian вторая по высоте мачта в мире (75 м) и самая большая из тех, что сделаны из алюминия. Лодка оснащена двумя 8-цилиндровыми двигателями, способна развивать скорость до 15 узлов.
Яхта в результате шторма затонула. 15 человек были спасены экипажем голландского парусника Sir Robert, который был неподалеку от места крушения, - сообщает Corriere della Sera. Пол и гражданство найденного погибшего не уточняется. В результате шторма также пострадала прибрежная зона в Палермо, в том числе лодки в местном порту.
Итальянская береговая охрана занимается поисками пропавших без вести. Привлеченные к операции водолазы опустились на глубину 57 метров в зоне затопления и "сквозь иллюминаторы увидели трупы", - заявил глава службы гражданской защиты Сицилии Сальво Кочина, - передает газета. Агентство ANSA писала, что пропавшие, вероятно, находились в каютах и застряли внутри.
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