НЛМК запустил проект по подготовке студентов к производственной практике

Новолипецкий металлургический комбинат запустил проект «Плавка будущего» для студентов профильных учебных заведений Липецка, которые планируют проходить на предприятии производственную практику. Это встречи, на которых участники детально разбирают особенности работы на комбинате и опыт других студентов. Будущие металлурги решают конкретные кейсы, предлагают порядок действий в различных ситуациях при прохождении практики, задают интересующие вопросы представителям НЛМК – своим будущим руководителям на время практики.

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- У студентов должно быть сформировано правильное ожидание. Когда они приходят на комбинат, нам важно рассказать, что их ждёт. Также нам важно узнать их ожидания и идеи о том, как можно сделать практику более эффективной, - отметила начальник управления по обучению и развитию персонала НЛМК Анна Чикурова.







Главной темой первой встречи стало взаимодействие практикантов со своими наставниками. Они первыми встречают студентов на комбинате и помогают войти в профессию, знакомят с правилами работы на предприятии. Это помогает новичкам быстро освоиться на производстве после окончания учебы.







— Это очень полезный проект. Благодаря обсуждению и подробному разбору различных ситуаций мы заранее можем подготовиться к практике, найти ответы на волнующие нас вопросы. А если ты подходишь к практике подготовленным, то будет больше шансов закрепиться на производстве, - поделился студент Дмитрий Каукин.

НЛМК планирует проводить встречи «Плавка будущего» на регулярной основе два раза в год.



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