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В России
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39 минут назад
В РФ предлагают запретить возврат некоторых категорий товаров в онлайн-торговле
Совет по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ предложил запретить возврат некоторых категорий товаров в онлайн-торговле.
Подлинность письма подтвердил глава совета по электронной коммерции ТПП РФ Алексей Федоров.
Как отмечает газета, в письме предлагается распространить перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену в офлайн-торговле, на такие же и в электронной коммерции. Среди товаров перечислены предметы личной гигиены, нижнее белье, медицинские препараты и прочие "чувствительные" категории.
Как отмечают авторы письма, эти категории воздействуют на здоровье и тело человека, поэтому возвращать их нельзя. В письме также просят Роспотребнадзор "выразить мнение" в пользу изменения законодательства, - пишет издание.
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