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сегодня, 15:02
«Известия» сообщают об ужесточении требований при выдаче льготной ипотеки с господдержкой
Если ипотечная сделка не соответствует новым критериям, банк не сможет выдать льготный ипотечный кредит.
Например, если при продаже недвижимости на стадии строительства застройщик применил схему с переуступкой прав по договорам долевого участия.
"Это то ограничение, которое может действительно негативно сказаться на бизнесе строительных компаний.<…> Когда уже впоследствии на данные квартиры не будет распространяться льготная ипотека, это затруднит работу некоторых девелоперов и ограничит продажи этой недвижимости по льготным программам. Можно сказать, что это негативный фактор для девелоперов", - рассказал РБК гендиректор консалтинговой компании MACON Илья Володько.
Практика переуступки на этапе строительства достаточно распространена. Она зачастую носит технический характер для организации процесса строительства, перевода объектов на другие юридические лица или оплаты работы подрядчиков, - пояснил Володько.
"Она может использоваться не только для того, чтобы продавать квартиры реальным покупателям.<…> Таких сделок станет меньше и такой практики станет меньше. Бизнес приспособится, примет это во внимание. Это усложнит жизнь, но сказать, что это станет революционной ситуацией на рынке — нет. Существенных изменений это не повлечет, просто это ограничит бизнес строительных компаний", — заключил эксперт.
О том, что регулятор намерен бороться с разного рода серыми схемами, которые с новой силой расцвели на фоне завершения массовой льготной программы под 8%, в конце июля в Совете Федерации заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Против одной из самых рискованных Центробанк уже разработал меру.
Схема заключается в том, что застройщик обходит требование размещать сумму, полученную по договору долевого участия (ДДУ), на специальный эскроу-счет. Это механизм был введен в 2019 году для того, чтобы защитить людей от потери денег при оплате жилья на стадии строительства. На счетах эскроу средства замораживаются, а застройщик получает их только после сдачи объекта и передачи его дольщику. При этом под такие «спящие» ресурсы можно получить кредиты в рамках так называемого проектного финансирования.
Однако в последние годы застройщики всё чаще испытывают нехватку средств и придумали схему, как использовать деньги дольщиков, которые должны депонироваться до окончания стройки.
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