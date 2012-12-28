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В России
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14 минут назад
Калининградские власти обещают помочь пострадавшим в ДТП с автобусом в Литве
В автобусе находились 47 человек, 26 из которых получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших есть дети.
"Агентство по международным и межрегиональным связям Калининградской области связалось с посольством России в Вильнюсе для уточнения всех деталей происшествия и того, какая необходима помощь. Координация всей необходимой помощи ведется через посольство России в Литве", — отметили в пресс-службе.
По данным СМИ, автобус ехал из Риги в Калининград и перевернулся недалеко от границы Литвы и России. В нем находились 47 пассажиров, 26 доставлены в больницу. Среди пострадавших есть несовершеннолетние.
Причины ДТП выясняются, по предварительной версии, водитель — 59-летний гражданин Латвии — не справился с управлением.
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