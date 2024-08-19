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В мире
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45 минут назад
Один из крупнейших банков Киргизии приостановил переводы через российские банки
Один из крупнейших коммерческих банков Киргизии MBank приостановил переводы через российские банки на неопределенный срок с 16 августа.
Уточняется, что переводы будут идти через банки, не подпадающие под санкции, по рублевым реквизитам, - пишет Lenta.ru.
Ранее MBank был одним из тех банков, которые остановили работу с российскими системами денежных переводов после введения санкций против Мосбиржи и Национального клирингового центра. Тогда эти ограничения объяснили волатильностью курса российской валюты и возможностью резких колебаний валютного рынка.
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