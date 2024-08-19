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45 минут назад

Один из крупнейших банков Киргизии приостановил переводы через российские банки

Один из крупнейших коммерческих банков Киргизии MBank приостановил переводы через российские банки на неопределенный срок с 16 августа.

Один из крупных банков Киргизии — MBank проинформировал, что с 16 августа денежные переводы через российские банки приостановлены на неопределенный срок, - говорится на сайте организации.

Уточняется, что переводы будут идти через банки, не подпадающие под санкции, по рублевым реквизитам, - пишет Lenta.ru.

Ранее MBank был одним из тех банков, которые остановили работу с российскими системами денежных переводов после введения санкций против Мосбиржи и Национального клирингового центра. Тогда эти ограничения объяснили волатильностью курса российской валюты и возможностью резких колебаний валютного рынка.
экономика
переводы
Киргизия
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