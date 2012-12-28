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20
8 минут назад

На Земле начался период суперлуния

Благодаря данному явлению с Земли можно видеть более крупный размер лунного диска, чем обычно.

На Земле начался период суперлуния (или суперполнолуния). Ожидается, что пик этого явления, "Осетровую Луну" — сочетание суперлуния и "Голубой Луны", — можно будет наблюдать в 21:26 по московскому времени 19 августа, - передает РБК.

В период суперлуния полная Луна выглядит на 14% больше и на 30% ярче, если сравнивать с полнолунием при прохождении наиболее удаленной точки — апогея. Разница на глаз не видна, она заметна лишь при сравнении лунных дисков на фотографиях.

Другие суперполнолуния в этом году ожидаются 17 сентября, 17 октября и 15 ноября.

Суперлуние — период, на который приходится совпадение полнолуния и максимальной близости Луны к Земле (перигея). Период — до трех дней. Максимально близкое расстояние — ближе 362 000 км.
суперлуние
полнолуние
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